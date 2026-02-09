A carnevale tutto vale: baci al buio e sorprese al Gazebo forbito Sambuy

Ai Gazebo forbito Sambuy due giorni dedicati alle famiglie e alle coppie di innamorati.

Venerdì 13 febbraio: laboratorio per bambini

Giardino forbito apre le porte ad un laboratorio in cui i bambini potranno creare dei coloratissimi quadretti di carnevale attraverso la tecnica del collage, utilizzando carte, bottoni, ritagli e tanti altri materiali.

Alla fine del laboratorio ogni bambino porterà a casa il proprio capolavoro, pronto per essere appeso in cameretta.

E mentre i piccoli artisti daranno vita alle loro opere, le mamme e i papà potranno rilassarsi sfogliando un libro del bookcrossing e gustando vini delle eccellenze del territorio e prodotti locali all’interno del Gazebo forbito Sambuy.

Sabato 14 febbraio: kiss point permanente

In occasione della festa degli innamorati, sabato 14 febbraio 2026 il Gazebo forbito Sambuy si trasforma in una cornice di candele e luce soffusa, emozione e sensi. Sotto il grande vischio nel gazebo, che inaugura un Kiss Point permanente, coppie innamorate sono invitate a condividere un brindisi a lume di candela e un bacio al buio con un gesto poetico che accende il dialogo tra sentimento e atmosfera, in un’esperienza unica e coinvolgente.

Con un laboratorio a cura di Beesù saranno creati lucidalabbra di cera e per baci perfetti e brindisi speciale sarà proposto con i vini dell’azienda Roccassanta, del vignaiolo ed enologo non vedente Pietro Monti le cui storie di vita e di passione rendono questo momento ancora più significativo. Pietro ha infatti perso la vista a seguito di un incidente stradale, ma ha scelto di continuare a dedicarsi alla viticoltura con rinnovata energia e un’intuizione sensoriale che va oltre il visivo, e il suo vino porterà così i partecipanti nel cuore delle sue vigne e nella cura di ogni bottiglia, apprezzabile con tutti i sensi, per un viaggio di fragranze, sapori e emozioni che supera ogni barriera fisica.

Le etichette della cantina Roccassanta sono perciò simbolo di inclusività: alcune portano la scritta in carattere braille, rendendo l’esperienza della degustazione più accessibile e sensoriale anche alle persone con disabilità visive.

Durante la serata verranno realizzati scatti fotografici dedicati alla magia dell’evento. Le immagini saranno poi presentate ufficialmente in occasione di “M’illumino di meno” lunedì 16 febbraio, amplificando così il valore simbolico di una luce che si spegne per accenderne una più intensa, quella del cuore.