Onorificenza per meriti di servizio a cinque agenti della Polizia Locale di Chivasso

Prima dell’avvio della seduta dell'ultimo Consiglio comunale, il sindaco di Chivasso Claudio Castello ed il comandante della Polizia Locale Marco Lauria hanno conferito le onorificenze al merito di servizio a cinque operatori della Polizia Locale, riconoscimento istituito dalla Regione Piemonte per valorizzare ogni anno le azioni più significative compiute dagli agenti sul territorio.

La cerimonia ha rappresentato il momento culminante di un percorso che la Regione ha deciso di rinnovare: da quest’anno, infatti, le onorificenze vengono assegnate dalla commissione regionale, ma lasciando ai Comuni la libertà di consegnarle nel modo ritenuto più opportuno. A Chivasso, la scelta è caduta sul Consiglio comunale, simbolo della rappresentanza democratica e della comunità.

I premiati sono il commissario Rinaldo Boglietti, l’assistente Silvia Coggiola, gli agenti Rossella Fuso, Gabriele Tozzi e Francesca Loviseto, protagonisti di un intervento particolarmente delicato avvenuto il 16 novembre 2024 presso la stazione ferroviaria di Chivasso, prima che fosse istituita dalla Prefettura di Torino la zona a vigilanza rafforzata. In quell’occasione, gli agenti sono intervenuti con prontezza e professionalità per sedare una rissa violenta con l’uso di spranghe e cocci di vetro, riuscendo a disarmare e identificare i quattro soggetti coinvolti, disperdere gli astanti e garantire la sicurezza dei numerosi frequentatori dello scalo.

Un intervento definito dal sindaco Castello “un atto di professionalità e un gesto di responsabilità per Chivasso. In quei momenti – ha continuato il primo cittadino rivolgendosi ai 5 civich - avete incarnato ciò che significa essere presidio di sicurezza: lucidità, coraggio, capacità di proteggere senza alimentare il conflitto. La città vi è grata. La sicurezza non è fatta solo di norme e procedure, ma di donne e uomini che scelgono ogni giorno di esserci, anche quando è difficile. Questo riconoscimento è il segno concreto della nostra stima e della nostra fiducia».