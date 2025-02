Attraversamenti rialzati e banchine salvagente: "Più sicurezza per i pedoni a Parella"

Hanno avuto inizio, nelle scorse ore, i lavori di messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali nel quartiere Parella, in Circoscrizione 4.

Attraversamenti

Due dei principali interventi sono stati avviati su via Servais, con la realizzazione di un attraversamento rialzato di fronte all’asilo “Il Cerchio” (al civico 71, dove precedentemente si trovava un dosso) e la realizzazione di una banchina salvagente, al civico 20, con due nasi all’incrocio con via Salbertrand.

Quest'ultimo progetto è stato chiesto più volte dai residenti del quartiere Parella come contrasto alla malasosta agli angoli delle strade. Le auto, infatti, erano solite parcheggiare in prossimità dell'incrocio con via Salbertrand, fattore che ostruiva la visibilità dei passanti in fase di attraversamento. Rischiando di causare investimenti.

Prima la sicurezza

"Avevamo già installato un paio di dossi, un anno fa, per proteggere gli attraversamenti in zona asilo - ha spiegato il coordinatore all'Urbanistica del centro civico, Marcello Badiali -. Intervento che si era rivelato inefficace (secondo i cittadini) per colpa dell'eccessiva rumorosità provocata, soprattutto di notte, dal passaggio dei mezzi pubblici. Così, ascoltando il parere del quartiere, di concerto con l'assessore Chiara Foglietta, abbiamo optato per un'altra soluzione".

"Siamo molto soddisfatti dell'avvio dei lavori di messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali su via Servais, che fanno parte di una serie di interventi più estesa che per la nostra Circoscrizione comprende anche interventi su via Fabrizi - così il presidente della 4, Alberto Re -. La cultura della sicurezza passa certamente da una migliore segnaletica ma anche da infrastrutture stradali che possano fare la differenza a difesa degli utenti deboli della strada. Le nostre città non sono circuiti da gara e ai primi posti delle nostre agende c'è una maggiore sicurezza nelle nostre strade e nei nostri quartieri. Grazie all'assessora Foglietta e ai tecnici della divisione mobilità per aver reperito risorse importanti".