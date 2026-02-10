Con “quartiere pulito” i volontari si prendono cura di stazione Dora

Si chiama “Quartiere Pulito” ed è molto più di una semplice iniziativa di decoro: è un impegno costante che, domenica dopo domenica, coinvolge i volontari di Protezione Civile della comunità di Scientology, Procivicos OdV, attivi sul territorio cittadino per la tutela e il miglioramento dell’ambiente.

A ribadire il senso dell’iniziativa è Beppe Tesio, presidente e coordinatore di Procivicos “Ripetiamo sempre che non ci sostituiamo agli operatori ecologici. Siamo cittadine e cittadini come tutti gli altri, con la sola differenza che cerchiamo di organizzare le azioni in modo da essere più efficaci. Sono tante le associazioni e le persone che si impegnano come noi: spesso collaboriamo e insieme stiamo creando un vero movimento che punta a sensibilizzare sull’importanza del rispetto di ciò che ci circonda, per il bene di tutti”.

Il punto di partenza delle attività è l’area dell’ex stazione Dora. Qui, ogni domenica mattina – e spesso anche nel pomeriggio – i volontari, riconoscibili dalle pettorine gialle e dotati dell’attrezzatura necessaria, si prendono cura di diverse zone della città. Il gruppo è composto sia da volontari sia da persone assegnate a Lavori di Pubblica Utilità, in un’azione che unisce impegno civico e inclusione.

Un lavoro apprezzato da un numero crescente di cittadini, come dimostrano le centinaia, se non migliaia, di interazioni e commenti positivi che accompagnano le attività sui social network.