FdI contro M5S/Pd: "Sostenete il "green", ma a Torino piangete per l'automotive". I grillini: "Siete voi al Governo" [VIDEO]

Bagarre tra M5S, Partito Democratico e Fratelli d'Italia durante il Consiglio Regionale aperto dedicato a Stellantis e alla crisi automotive. Durante l'intervento della vicepresidente nazionale pentastellata Chiara Appendino, gli esponenti locali del partito della Meloni hanno srotolato a fondo sala lo striscione: "In Europa sostenete folli politiche "green". A Torino piangete per la crisi dell'automotive".

Lo scontro

"Italia affronta una dismissione"

"Non accettiamo - ha replicato la stessa Chiara Appendino dal palco - il livello visto adesso. La 500 ibrida non basta: se lo diciamo prendiamo in giro i lavoratori. Elkann deve presentare piano serio. Quello che l'Italia sta affrontando è una dismissione, non una transizione: la sua maggioranza Cirio non se ne rende conto".

Pd: "No a pagliacciate, governino"

A replicare allo striscione anche il Pd, per voce del segretario regionale Domenico Rossi: "L'attacco di Fratelli d'Italia al Green Deal è ridicolo per diverse ragioni. Il primo è perché loro governano a qualsiasi livello, quindi potrebbero mettere in campo le politiche che ritengono necessarie". "Sono mancati - ha aggiunto - gli investimenti, sono mancate le politiche industriali e loro cercano di nascondere il fallimento dietro un attacco al green Deal. La società si aspetta serietà e non pagliacciate".

Per la capogruppo del Pd in Consiglio regionale Gianna Pentenero: "Si cercano di trovare dei capri espiatori quando il vero problema è che manca un piano sul tema dell'energia, che sia in grado di accompagnare per davvero le imprese in un processo di trasformazione e cambiamento che possa consentire un futuro a quello che è il settore più importante e più significativo del nostro Paese, cioè il settore dell'automotive. E questo è davvero imbarazzante ed è davvero inaccettabile."