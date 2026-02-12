 / Attualità

Attualità | 12 febbraio 2026, 18:11

Angrogna, inaugurazione per il tempio di Serre restaurato

Interventi su tetto, infissi e accessibilità grazie a 166 mila euro dell’8 per mille valdese

Il tempio di Serre

Il tempio di Serre

Verrà inaugurata domenica 15 febbraio, alle 15, la ristrutturazione del tempio di Serre, nell’omonima località di Angrogna. Il cantiere è terminato a fine 2025 e da quest’anno il luogo sacro è di nuovo aperto.

“Grazie al contributo di 166.000 euro dell’8 per mille valdese siamo riusciti a portare a termine i lavori più importanti. Il tetto e il soffitto sono stati ristrutturati, siamo intervenuti anche sugli infissi ed è stata posizionata una rampa che permetterà l’accesso a persone con disabilità” elenca Marina Bertin, presidente del Concistoro della Chiesa valdese di Angrogna.

Anche la facciata del tempio è stata rinnovata: “È stato necessario scrostarla e tinteggiarla e così abbiamo deciso di continuare il lavoro anche sul campanile per uniformare il tutto” aggiunge. I costi dell’intervento del campanile, così come per la realizzazione di un’intercapedine attorno all’edificio per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche, saranno sostenute direttamente dal Concistoro con fondi propri e con donazioni raccolte durante eventi organizzati per lo scopo.

L’impresa edile Armand Pilon e dalla ditta di restauri di beni culturali Aristea di Ronfetto si sono alternate nel cantiere partito a settembre 2025.

Per la stagione turistica del 2026 il tempio sarà quindi nuovamente accessibile ai turisti che intraprendono il Sentiero valdese che porta fino alla Gueiza d’la tana: “Di giorno rimarrà sempre aperto al pubblico ma per l’utilizzo in occasione di eventi è necessario rivolgersi al Concistoro” specifica Bertin.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium