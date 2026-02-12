Promemoria Auschwitz, partito il gruppo di giovani di Collegno e Grugliasco

Da Fermi a Cracovia per non dimenticare. È iniziata mercoledì 11 febbraio l’edizione 2026 del viaggio Promemoria Auschwitz, il progetto promosso dalla Città di Collegno insieme a Deina che ogni anno accompagna ragazze e ragazzi in un percorso di conoscenza, responsabilità e consapevolezza nei luoghi della Memoria.

Dal 11 al 16 febbraio un gruppo composto da giovani di Collegno e Grugliasco, con una forte presenza di studenti e studentesse del Liceo Marie Curie e del Progetto Collegno Giovani, attraverserà i luoghi simbolo della deportazione e dello sterminio a Cracovia. Un viaggio intenso, che chiede ascolto, rispetto e la capacità di confrontarsi con una delle pagine più buie della storia europea.

“Partire significa assumersi il compito di ricordare. Tornare, quello di testimoniare - è il saluto del Sindaco di Collegno Matteo Cavallone -. Anche io ho partecipato a questa esperienza, e ogni anno questo viaggio rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità. I giovani che partono portano la curiosità e il desiderio di conoscere, ma anche la responsabilità di custodire la Memoria e di riportarla a casa, nelle nostre scuole e nei nostri quartieri. La loro presenza a Cracovia è un atto di impegno civile che ci rende orgogliosi come Città”.

Presente anche l’Assessore ai Giovani e alla Pace Gianluca Treccarichi: “Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in silenzi che restano addosso. Eppure ogni anno sono proprio i giovani della nostra Città, quelli che per età sono sempre più lontani da un pezzo di Storia che fa paura, che chiedono di farsi custodi della Memoria. Non possiamo che ringraziare loro per il tempo che mettono a disposizione per la nostra Città, le loro famiglie, e gli insegnanti per il supporto che danno alla Memoria”.