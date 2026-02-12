Referendum costituzionale, nasce a Collegno il comitato per il No

Lunedì 9 febbraio si è costituto a Collegno il comitato cittadino per il no nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Il Comitato è stato promosso dalle rappresentanze locali delle associazioni e sindacati che a livello nazionale si ritrovano nel Comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”: Anpi, Arci, Acli, Legambiente, Cgil, Spicgil ed è aperto alla partecipazione di altre realtà associative collegnesi e di singoli cittadini e cittadine.

All’incontro erano presenti anche i rappresentanti del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 stelle, schierati e in campo per il NO al referendum. Si opererà in sinergia per unire le forze in una campagna elettorale che dovrà essere capillare e diffusa, con l’impegno comune di fermare una riforma che “NOn è una vera riforma della giustizia, non riduce i tempi dei processi, non aumenta il personale e le risorse tecnologiche per i tribunali, ma stravolge la Costituzione e mette a rischio l’autonomia della Magistratura, compromettendo l’equilibrio tra i poteri dello Stato”.

Saranno organizzati alcuni incontri pubblici di approfondimento, presenze costanti nei mercati, alle fermate di metropolitana, davanti a scuole e ambulatori, diffusione sui canali social dei materiali. Il Comitato Collegnese “Società civile per il NO” invita associazioni, cittadine e cittadini ad aderire e a sostenere la campagna referendaria, partecipando al prossimo incontro organizzativo che si terrà giovedì 19 febbraio ore 17,30 in sede Cigl, via Morandi 5, Collegno e/o inviando le disponibilità all’indirizzo mail: milesi.giovanni@cgiltorino.it.