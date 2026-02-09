Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di L'Unione Fa La Coppia – Conoscersi per amarsi di più, il progetto realizzato da Famiglialcentro, che si rivolge a tutti coloro che hanno l'obiettivo di costruire una buona relazione di coppia.
La finalità principale del progetto è promuovere le capacità di riflessione e di dialogo all’interno della coppia, stimolare il confronto riguardo alle reciproche diversità e alle criticità dello stare insieme.
Per questo motivo alla coppia che deciderà di partecipare è richiesta la presenza a tutti gli incontri che si svolgeranno di mercoledì nelle seguenti date:
8, 15, 22 e 29 aprile e 14 e 20 maggio dalle 20,30 alle 23, presso il Centro per le Famiglie all'interno della Città Universitaria della Conciliazione, Sala Rossa OP2, in via Fratel Prospero 41.
Il percorso è gratuito. Non è possibile partecipare con i figli e non è disponibile il servizio di baby-sitting.
Il numero delle coppie partecipanti verrà limitato per permettere il lavoro di confronto e riflessione.
Iscrizioni online all'indirizzo: lunionefalacoppia@gmail.com entro il 28 febbraio 2026.
Attualità | 09 febbraio 2026, 16:12
Grugliasco, aperte le iscrizioni al progetto per costruire una buona relazione di coppia
La finalità è promuovere le capacità di riflessione e di dialogo
