Grugliasco, aperte le iscrizioni al progetto per costruire una buona relazione di coppia

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di L'Unione Fa La Coppia – Conoscersi per amarsi di più, il progetto realizzato da Famiglialcentro, che si rivolge a tutti coloro che hanno l'obiettivo di costruire una buona relazione di coppia.



La finalità principale del progetto è promuovere le capacità di riflessione e di dialogo all’interno della coppia, stimolare il confronto riguardo alle reciproche diversità e alle criticità dello stare insieme.

Per questo motivo alla coppia che deciderà di partecipare è richiesta la presenza a tutti gli incontri che si svolgeranno di mercoledì nelle seguenti date:

8, 15, 22 e 29 aprile e 14 e 20 maggio dalle 20,30 alle 23, presso il Centro per le Famiglie all'interno della Città Universitaria della Conciliazione, Sala Rossa OP2, in via Fratel Prospero 41.



Il percorso è gratuito. Non è possibile partecipare con i figli e non è disponibile il servizio di baby-sitting.



Il numero delle coppie partecipanti verrà limitato per permettere il lavoro di confronto e riflessione.



Iscrizioni online all'indirizzo: lunionefalacoppia@gmail.com entro il 28 febbraio 2026.

