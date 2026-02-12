Maxi bonifica per la discarica sotto il ponte del Villaretto: "E ora valutiamo una telecamera"

Dopo due mesi di segnalazioni e richieste, domattina partirà la pulizia straordinaria dell’area sotto il ponte di strada comunale del Villaretto, trasformata nel tempo in una vera e propria discarica a cielo aperto. Un intervento atteso dai residenti, che nelle ultime settimane hanno denunciato l’accumulo di rifiuti, ingombranti e materiali di ogni genere.

Un fenomeno diffuso

Ma il problema dell'accumulo dei rifiuti, in linea generale, non riguarda solo il Villaretto. Anche se le aree periferiche sono quelle che più pagano questo dazio. "Purtroppo questi scarichi sono fatti da privati e ditte che non vogliono pagare gli smaltimenti", spiega la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, evidenziando - con il presidente del centro civico, Valerio Lomanto, come il fenomeno dell’abbandono illecito sia diffuso in più punti del territorio.

A confermarlo è anche il vicepresidente della Circoscrizione 6, Luciano Speranza: "C’è una discarica incredibile al fondo di strada Cuorgnè e un'altra nei pressi del lavatoio del villaggio Snia". Fenomeni in crescita, nonostante i controlli. Mentre non vanno dimenticati gli accumuli sulle aree verdi nei pressi del “curvone delle Cento Lire”, denunciati dalla consigliera dei Moderati, Deana Panzarino.

La richiesta di pulizia o bonifica, da sola, non basta. Nel censimento delle aree bisogna anche individuare quelle private e quelle pubbliche (e i tempi, spesso, rischiano di variare). L’elenco delle criticità, come detto, è lungo: specie nei quartieri meno centrali.

Ora le telecamere?

Il passo successivo potrebbe essere quello delle telecamere, almeno per risolvere l'annosa questione del Villaretto. Di fronte a uno scenario così esteso, oltre agli interventi di bonifica si ragiona obbligatoriamente su strumenti di prevenzione. "Serve la videosorveglianza o la chiusura della strada sotto il ponte del Villaretto", propone Roberta Braiato (FdI). Tra le ipotesi sul tavolo, avallata da Circoscrizione 6 e Amiat Gruppo Iren, anche l’installazione di una telecamera mobile per monitorare l’area e scoraggiare nuovi abbandoni.

Nel 2025

Intanto nel corso dell'anno appena passato Amiat ha svolto una serie di interventi sul territorio della 6. Dalla vegetazione di corso Venezia passando per via Vistrorio, strada dell'Arrivore, il canale di via Rossetti, l'ex campo nomadi di via Germagnano, l'interno 338 di corso Giulio Cesare (alle spalle del parcheggio del Novotel), il piazzale a parcheggio della stazione Stura e la decostruzione di alcune baracche in zona campo nomadi Aeroporto.