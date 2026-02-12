Ritrovato online un labaro rubato 40 anni fa a Pinerolo

Quarant’anni fa era stato rubato dalla sede dell’associazione nazionale bersaglieri di Pinerolo, ma è stato ritrovato su una piattaforma di e-commerce. I carabinieri del reparto Tutela patrimonio culturale lo hanno restituito stamattina, con una cerimonia a Roma, nella caserma ‘La Marmora’ ai legittimi proprietari.

La sezione pinerolese è stata chiusa negli anni Ottanta e il labaro celebrativo della prima guerra mondiale verrà conservato nella sede dei bersaglieri di Torino.

Conservato nella sua originale cassa in legno, riportava lo stemma dei Bersaglieri e della Città di Pinerolo, nonché la dicitura ‘Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione “F. Rolando” – Pinerolo’. La sezione era infatti intitolata al maggiore Francesco Rolando, medaglia al valore militare. Sul labaro si trovano le riproduzioni di sette medaglie (una in oro, quattro in argento e due in bronzo), che i bersaglieri del Pinerolese avevano ricevuto durante il primo conflitto mondiale. Il bene era stato messo in vendita online da un cittadino fiorentino collezionista di oggetti militari.