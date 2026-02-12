Aveva messo nel mirino le auto parcheggiate a Parco Dora: arrestato un ladro di 32 anni

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 32 anni per furto aggravato su autovettura, denunciandolo per porto di arnesi atti allo scasso. Una pattuglia del Commissariato di P.S. San Donato è intervenuta nella zona compresa tra corso Ottone Rosai e corso Enrico Gamba per la segnalazione di alcune autovetture oggetto di effrazione.

Sul luogo, i poliziotti hanno preso contatti con uno dei proprietari delle auto danneggiate e messe a soqquadro; perlustrando la zona, i poliziotti hanno notato un uomo sospetto dormire all’interno di un suv, e hanno proceduto al suo controllo. L’uomo è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso quali cacciaviti, tenaglie, pinze e un coltellino svizzero.

Inoltre, erano nella sua disponibilità anche una cassa bluetooth e un compressore digitale risultati rubati, nelle ore precedenti, da due autovetture parcheggiate nei pressi. La refurtiva rinvenuta è stata poi restituita ai legittimi proprietari. A seguito della convalida dell’arresto, al 32enne è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.