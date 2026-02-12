 / Cronaca

Scontri corteo Askatasuna, la procura ricorre contro le scarcerazioni

Presentato appello al tribunale del riesame

Una foto degli scontri dello scorso 31 gennaio

La procura di Torino ha presentato appello contro la decisione di un gip di non disporre la custodia cautelare in carcere per i tre antagonisti arrestati in occasione degli scontri del 31 gennaio durante il corteo pro Askatasuna. Il ricorso - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - dovrà essere discusso davanti al tribunale del riesame.

Domiciliari e obbligo di firma

Il giudice, dopo l'udienza di convalida degli arresti, aveva messo ai domiciliari il giovane grossetano considerato coinvolto nell'aggressione a un poliziotto; quindi aveva ordinato l'obbligo di firma quotidiano per i due dimostranti indagati per altri episodi.

