In via De Canal verrà installato un dosso, ma in Circoscrizione 2 scoppia la polemica

Un nuovo dosso artificiale verrà realizzato in via De Canal, nel tratto compreso tra i civici 34 e 35, a Mirafiori Nord. L’intervento nasce da una richiesta avanzata lo scorso ottobre da un residente della zona, preoccupato per la sicurezza stradale in un’area caratterizzata dalla presenza di un asilo nido, una scuola dell’infanzia e di un’associazione scout.

A seguito della segnalazione, il Comune ha effettuato un sopralluogo tecnico e ha chiesto un parere alla Circoscrizione 2. Di fatto, però, il progetto sembra ben avviato. A illustrare la posizione della Commissione Viabilità è stato il coordinatore Alessandro Nucera, che ha spiegato come il tratto interessato non presenti abitazioni prospicienti e non sia servito da linee di trasporto pubblico, escludendo quindi criticità legate a disturbo acustico o al passaggio dei mezzi pesanti.

Quando partiranno?

Il tratto di via De Canal è attualmente interessato da lavori sul sottosuolo. I lavori per la realizzazione del dosso partiranno una volta completato il ripristino definitivo della carreggiata. Oltre al dosso, è prevista anche l’installazione di rallentatori ottici di velocità, le cosiddette bande, e di segnaletica verticale con limite a 30 chilometri orari. Una soluzione definita “la più economica” dai tecnici comunali.

Le contestazioni

Tuttavia a nessuno dei presenti è sfuggita l'incredibile celerità con cui l'amministrazione ha dato il suo ok dopo la richiesta di un singolo individuo. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Juri Bossuto ha espresso perplessità sulla scelta del Comune, sottolineando come "via De Canal non sia una strada particolarmente trafficata e definendo strano che l’istanza sia stata accolta in tempi così rapidi".

“Stupisce - hanno fatto notare alcuni consiglieri tra cui Vincenzo Macrì (Fdi) -, che una richiesta sia stata accolta in appena un paio di mesi. Ma poi a cosa serve un dissuasore? forse ne servirebbero due”, mentre Davide Balena (Fi) ha ricordato come in altre zone della 2, come via Plava, analoghe richieste di installazione di dossi siano decadute velocemente per problemi legati all’inquinamento acustico.

"Per altro non è vero che le case non ci sono, sono a due passi - ha aggiunto il vicecapogruppo del Pd, Giovanni Caci -. E poi i dossi, spesso, vengono staccati e smontati". Opposizioni destinate ad avere (forse) fiato corto. "La decisione dei tecnici - ha concluso Nucera -, si basa esclusivamente sulla presenza delle strutture scolastiche e dell’associazione scout, oltre al fatto che la via è spesso utilizzata come 'taglio' dagli automobilisti diretti verso corso Agnelli".