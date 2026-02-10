 / Viabilità e trasporti

Cedimento dell’asfalto in via Pio VII, transenne e disagi alla viabilità

La buca rende impraticabile una delle tre corsie direzione corso Traiano

La voragine di via Pio VII

Ancora polemiche per le condizioni del manto stradale della città, ostaggio delle buche. Nei giorni scorsi si è aperta una nuova voragine in via Pio VII, all’altezza del civico 134, a pochi metri da corso Traiano. Il cedimento dell’asfalto ha reso necessario l’intervento di messa in sicurezza dell’area, che è stata delimitata dalla polizia locale con transenne, ma di fatto ha inevitabilmente comportato la chiusura di una delle tre corsie della carreggiata.

La buca, ben visibile, insiste su un’arteria molto trafficata della zona sud di Torino - tra i quartieri Lingotto e Mirafiori sud - e sta causando rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nelle ore di punta. Il restringimento della carreggiata obbliga infatti gli automobilisti a confluire sulle due corsie rimaste libere, con conseguenti code e manovre improvvise.

