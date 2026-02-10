Ex area camper di corso Montelungo, la Circoscrizione 2 chiede chiusura e bonifica

E' sempre polemica attorno al futuro dell’ex area camper di corso Montelungo, a ridosso di piazza d’Armi. A distanza di tre anni dallo sgombero dei camper abusivi, avvenuto nel febbraio 2022, il futuro dell’area resta incerto e, nel frattempo, crescono le preoccupazioni per degrado e utilizzi impropri.

"Serve una bonifica"

A rilanciare il tema è il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, che chiede un intervento netto: “Bisogna chiudere e bonificare l’area, lasciando esclusivamente lo spazio necessario per il passaggio dei mezzi Amiat”. Una presa di posizione che punta da un lato a evitare nuove occupazioni e dall'altro a garantire condizioni minime di sicurezza e igiene.

L’area, una superficie di circa 14mila metri quadrati, è libera da anni ma ancora priva di una destinazione definitiva. Nel tempo si sono susseguite ipotesi e progetti: dalla collocazione temporanea del Luna Park, poi sfumata, fino ai percorsi partecipativi promossi dalla Fondazione dell’Architettura e sostenuti da finanziamenti dedicati. Nel 2024 la Città ha stanziato nuove risorse per una progettazione in chiave green, coinvolgendo InfraTo, con l’obiettivo di restituire lo spazio al quartiere.

Il malcontento

Nonostante un quadro di indirizzi già delineato e risorse da spendere entro dicembre 2026, il bando operativo per la riqualificazione non è ancora partito. Un vuoto che alimenta il malcontento dei residenti, da tempo preoccupati per il rischio di degrado, occupazioni abusive e problemi di sicurezza, segnalati negli anni anche attraverso petizioni ed esposti.

Il tema dell’area di corso Montelungo si intreccia inoltre con quello della sosta e della viabilità durante i grandi eventi nella zona di Santa Rita. In Circoscrizione sono state sollevate criticità legate ai parcheggi e ai flussi di traffico, con richieste di interventi strutturali per evitare il caos nelle giornate di partita o di manifestazioni.

In attesa della riqualificazione promessa, la richiesta della Circoscrizione è chiara: mettere in sicurezza l’area, bonificarla e impedirne l’uso improprio.