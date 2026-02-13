European Film Market di Berlino: il Piemonte consolida la leadership nel cinema

Dopo il debutto di successo nel 2025, il Piemonte è tornato con uno stand dedicato all’European Film Market (EFM), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’industria del cinema, dell’audiovisivo e della creatività digitale, in programma a Berlino dal 12 al 18 febbraio, in concomitanza con il Festival Internazionale del Cinema. Sono 11 le PMI piemontesi che rappresentano l’intera filiera regionale all’interno nella collettiva organizzata da Ceipiemonte nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera “ICT” della Regione Piemonte finanziato dal PR FESR 2021–2027.

La partecipazione a EFM si inserisce in un percorso di internazionalizzazione avviato nel 2024 da Regione Piemonte e Ceipiemonte, che ha visto un'efficace sinergia con Film Commission Torino Piemonte e che ha contribuito a consolidare il posizionamento del sistema regionale del cinema e dell’audiovisivo nei principali appuntamenti internazionali di settore - a partire dal Marché du Film di Cannes - trovando una naturale prosecuzione nell’organizzazione a Torino di due edizioni degli “International Cinema & Audiovisual Business Days”, nel 2024 e nel novembre 2025. Occasioni in cui l’attività di scouting e relazione sviluppata sui mercati esteri si è tradotta nell’incoming di buyer e operatori internazionali sul territorio.

Momento centrale della presenza piemontese a Berlino sarà l’evento di networking in programma il 14 febbraio che riunirà oltre 50 operatori internazionali selezionati anche grazie all’attività di scouting e relazione sviluppata sui mercati esteri. L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione di confronto e business matching con l’offerta delle imprese piemontesi coinvolte nel Progetto Integrato di Filiera “ICT”, attive in ambiti che spaziano dalla produzione indipendente alla post-produzione, dal doppiaggio alla post-produzione audio, dalla musica all’animazione, fino alla produzione live action. L’incontro offrirà al tempo stesso a Film Commission Torino Piemonte l’opportunità di presentare produttori e progetti sostenuti dal “Piemonte Film Tv Development Fund”, il fondo di sviluppo per lungometraggi e serie TV interamente sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito di un accordo pluriennale con Regione Piemonte.

In questa cornice verrà ufficializzato anche l’accordo tra Alps Studios – realtà torinese attiva nella post-produzione con sedi a Londra e in Australia – e il produttore giapponese Genki Takigawa. La partnership, sviluppata grazie alle attività del Progetto Integrato di Filiera “ICT”, rappresenta un passaggio strategico per l’azienda, segnandone l’ingresso nel campo della produzione cinematografica e rafforzando al contempo il ponte culturale e commerciale con il mercato giapponese.

Anche Cinefonie e Machiavelli Music partecipano all’European Film Market dando continuità a percorsi di internazionalizzazione avviati nelle precedenti edizioni grazie al Progetto Integrato di Filiera “ICT”. Cinefonie è a Berlino per rafforzare relazioni di coproduzione sviluppate lo scorso anno sia durante EFM sia nell’ambito degli “International Cinema & Audiovisual Business Days”: tra queste, il dialogo con un partner bosniaco per il documentario socio-politico Pravda za Davida e la collaborazione con la società estone Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis OÜ per il film Blue Lada, diretto da Urmet Piiling e recentemente vincitore del bando di co-sviluppo Italia–Estonia.

Machiavelli Music, forte dei contatti avviati durante EFM 2025, punta a consolidare collaborazioni con produttori internazionali: due produttori statunitensi operativi in Spagna per la creazione della colonna sonora originale di un film horror; una produzione austriaca impegnata nello sviluppo di due film in costume, ambientati rispettivamente durante la Rivoluzione francese e nella New York di fine anni ’40, e per i quali curerà l’intera supervisione musicale, dalla realizzazione delle colonne sonore originali al licensing di brani di repertorio; una società svizzero-statunitense per cui svolgerà attività di consulenza musicale e licensing di brani di repertorio per un film drammatico.

“La presenza del Piemonte all’European Film Market di Berlino rappresenta una scelta strategica che unisce cultura e sviluppo economico. L’audiovisivo - dichiarano gli Assessori regionali alla Cultura Marina Chiarelli e alle Attività produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano - è un settore ad alto valore aggiunto, capace di generare occupazione qualificata, attrarre investimenti e rafforzare l’identità internazionale del territorio. Il lavoro integrato tra Regione Piemonte, Ceipiemonte e Film Commission Torino Piemonte consolida un modello che mette insieme sostegno alla produzione, strumenti per l’internazionalizzazione e accompagnamento concreto alle imprese, con l’obiettivo di rafforzare la competitività della filiera piemontese sui mercati globali e creare nuove opportunità di collaborazione e coproduzione”.

“Essere presenti all’European Film Market rientra in un lavoro continuativo di internazionalizzazione della filiera audiovisiva piemontese e rappresenta un presidio strategico sul mercato europeo che rimane fondamentale per la crescita del comparto - commenta Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte - La nostra agenzia mappa e valorizza le competenze delle aziende piemontesi costruendo percorsi strutturati sui mercati esteri e occasioni di business mirate: negli ultimi mesi abbiamo accompagnato più di 50 aziende ai principali appuntamenti internazionali del cinema e dell’audiovisivo, generando oltre 500 incontri B2B con i buyer e organizzando a Torino gli International Cinema & Audiovisual Business Days, che hanno portato in Piemonte più di 20 produttori e finanziatori da tutto il mondo. Un impegno che si sta già traducendo in accordi commerciali, partnership e progetti di coproduzione e potenziali investimenti esteri nella regione”.

Secondo la Presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia “la partecipazione a questa edizione dell’European Film Market rafforza il posizionamento del Piemonte nel panorama audiovisivo internazionale mettendo in evidenza più che mai la capacità del nostro sistema istituzionale di operare in modo compatto e strutturato, offrendo un ecosistema integrato di strumenti innovativi di sostegno, quali fondo per lo sviluppo sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e il fondo per la produzione messo a disposizione da Regione Piemonte. Un investimento organico e completo, capace di generare rilevanti ricadute economiche sul territorio e internalizzazione, favorire la crescita dei talenti e sostenere investimenti strategici per il futuro dell’industria audiovisiva piemontese”.

L’European Film Market rappresenta una delle più importanti piattaforme mondiali per l’industria globale del cinema, dei media e dell’intrattenimento. Ogni anno riunisce produttori, distributori, agenti di vendita, buyer e finanziatori provenienti da tutto il mondo per l’acquisto, la vendita e la concessione di licenze di film, serie, documentari e altri contenuti audiovisivi.

Oltre alla dimensione commerciale, l’EFM è un vero e proprio hub di networking, analisi delle tendenze e collaborazione internazionale. Nel corso di otto giorni, EFM accoglie circa 10.000 professionisti, 500 espositori da 60 Paesi e oltre 800 film in proiezione, configurandosi come una piattaforma di innovazione e cambiamento per il settore e il primo grande mercato cinematografico dell’anno e punto di riferimento strategico per nuove produzioni, modelli di business orientati al futuro, contatti e accordi internazionali.

In questo contesto globale e fortemente orientato allo sviluppo dell’industria audiovisiva, il Piemonte si distingue come uno dei territori italiani più solidi e dinamici. Storicamente riconosciuto come culla dell’industria cinematografica nazionale – qui sono nati i primi cinema e film pionieristici, così come importanti esperienze nei settori della televisione, del telefono e dell’IT – il Piemonte continua oggi a svolgere un ruolo di primo piano. I dati più recenti di Film Commission Torino Piemonte confermano questa centralità: nel 2025 la regione ha ospitato 228 produzioni e 1.121 giornate di riprese, con un portfolio che comprende 23 lungometraggi, 18 documentari, 38 cortometraggi, 6 serie TV, oltre a spot pubblicitari, format televisivi e videoclip musicali. Numeri che raccontano la ricchezza di un territorio capace di offrire una straordinaria varietà di location – dalle metropoli ai laghi, dalle campagne ai paesaggi montani, fino a residenze storiche e ambientazioni naturali uniche – affiancate da infrastrutture e servizi d’avanguardia, a testimonianza di una filiera cinematografica completa, integrata e pienamente operativa.

Le imprese piemontesi all’European Film Market 2026 - Stand 127, Hotel Marriott

ALPS STUDIOS - www.alps-studios.com

CINEFONIE SCARL - www.cinefonie.it

FARGO FILM - www.fargofilm.it

IMAGO VFX - www.imagovfx.com

LUME - www.lumeprod.it

MACHIAVELLI MUSIC - www.machiavellimusic.com

MAKING MOVIES & EVENTS - www.makingme.it

ODS Operatori Doppiaggio e Spettacolo - www.odsweb.it

OMDT - www.cwadv.net

REDIBIS FILM - www.redibisfilm.it

RISOLVIAMO - www.risolviamo.com

I produttori e i progetti ‘Piemonte Film Tv Development Fund 2023-2025’ all’European Film Market 2026

CINEFONIE - Incomparable, Stefano Croci

EIE FILM - Martino, Alessandro Abba Legnazzi | La cura, Giotto Barbieri | Elvis non è qui, Katia Bernardi

INDYCA - Tina, Simone Catania

LUME - Osmosis, Daniel Daquino | Roots, Aksinjia Bellone

MAKING MOVIES & EVENTS - Larvae, Alessandro Rota

REDIBIS - Sotto la marea, Alessandro Pugno

SONNE FILM - Un’ora e mezza, Lisa Bosi

TEMPESTA - Apache 77, Giovanni Aloi

TIWI - UFO 78, Sara Ristori

VOLOS FILMS ITALIA - Hallyu – Onda coreana