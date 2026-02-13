Musica e maschere in via Alessandria, arriva la festa di Carnevale

Carnevale arriva in via Alessandria con una grande festa di quartiere. Sabato 14 febbraio 2026, dalle 14 alle 21, il tratto compreso tra l’incrocio con via Bologna, nel quartiere Aurora, ospiterà un pomeriggio all’insegna di musica, spettacoli, laboratori e attività aperte a grandi e piccoli.

L’iniziativa segna anche la presentazione ufficiale del nuovo comitato di quartiere, nato dall’intreccio tra residenti, lavoratori e persone che quotidianamente vivono e attraversano la zona. Un progetto che punta a valorizzare uno degli assi più vivaci del territorio attraverso momenti di aggregazione e partecipazione.

Durante la festa saranno presenti i volontari del comitato, riconoscibili da una fascetta colorata al braccio, pronti a fornire informazioni, supporto e a raccontare obiettivi e attività future. L’invito rivolto ai cittadini è quello di partecipare in maschera, per trasformare via Alessandria in un colorato scenario di Carnevale.