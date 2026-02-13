 / Eventi

Eventi | 13 febbraio 2026, 10:18

Musica e maschere in via Alessandria, arriva la festa di Carnevale

Un’intera giornata di iniziative per grandi e piccoli e la presentazione del comitato

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Carnevale arriva in via Alessandria con una grande festa di quartiere. Sabato 14 febbraio 2026, dalle 14 alle 21, il tratto compreso tra l’incrocio con via Bologna, nel quartiere Aurora, ospiterà un pomeriggio all’insegna di musica, spettacoli, laboratori e attività aperte a grandi e piccoli.

L’iniziativa segna anche la presentazione ufficiale del nuovo comitato di quartiere, nato dall’intreccio tra residenti, lavoratori e persone che quotidianamente vivono e attraversano la zona. Un progetto che punta a valorizzare uno degli assi più vivaci del territorio attraverso momenti di aggregazione e partecipazione.

Durante la festa saranno presenti i volontari del comitato, riconoscibili da una fascetta colorata al braccio, pronti a fornire informazioni, supporto e a raccontare obiettivi e attività future. L’invito rivolto ai cittadini è quello di partecipare in maschera, per trasformare via Alessandria in un colorato scenario di Carnevale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium