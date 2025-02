Dopo 13 anni si sgombera la palazzina occupata di borgo San Paolo

Operazione di sgombero in via Monginevro (foto dal gruppo Facebook di San Paolo)

E' in corso da questa mattina, 13 febbraio 2025, lo sgombero del palazzo occupato abusivamente dal 2012 in via Monginevro 46, nel quartiere San Paolo di Torino. Sul posto, tra piazza Sabotino e via Boves, sono presenti i vigili del fuoco e numerose pattuglie di polizia.

La storia dell'occupazione, come detto, risale a 13 anni fa quando diverse famiglie senza reddito e un tetto sopra la testa presero possesso dell'edificio di quattro piani fuori terra, abbandonato da anni.

Le prime famiglie che avevano preso possesso del palazzo si erano incontrate allo Sportello per il Diritto alla Casa di via Revello, dopo essere state colpite da un avviso di sfratto.