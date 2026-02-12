Tenta di scassinare un furgone nella notte, accoltellato alla tempia dal proprietario

Erano circa le quattro del mattino di oggi, 12 febbraio, quando in piazza Derna, nel quartiere Rebaudengo, la situazione è degenerata in pochi istanti. Due uomini, un 45enne e un 40enne torinesi, entrambi già noti alle forze dell’ordine, avrebbero tentato di scassinare un furgone parcheggiato all’altezza del civico 250 per rubare alcuni generi alimentari custoditi all’interno del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati sorpresi dal proprietario del furgone, un ambulante 39enne residente poco distante. L’uomo, accortosi di quanto stava accadendo, sarebbe intervenuto per fermarli. Ne è nata una colluttazione durante la quale il 39enne avrebbe colpito uno dei presunti ladri con una coltellata alla tempia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito prima del trasporto all’ospedale Giovanni Bosco. L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata ma, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.

Per i due presunti autori del furto è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto in concorso. Il proprietario del furgone, invece, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato trasferito presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno.

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.