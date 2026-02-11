Il lavatoio fantasma del Villaggio Snia, da simbolo dimenticato a nuova vita

Tra archi aperti e vasche ormai inutilizzate, il lavatoio storico del Villaggio Snia resta lì, nel cuore della periferia nord di Torino, come se fosse una testimonianza del passato che oggi convive con segni evidenti di abbandono. Una struttura di circa cento anni che, da luogo di socialità quotidiana, è diventata nel tempo uno spazio inutilizzato e trascurato.

Il tema è approdato in Circoscrizione 6, dove il vicepresidente e capogruppo di Forza Italia Luciano Speranza ha presentato una proposta di recupero del manufatto. Al centro, l’idea di una valorizzazione che tenga insieme tutela architettonica e riutilizzo pubblico. Il lavatoio è infatti un vero e proprio esempio di architettura civica del primo Novecento, caratterizzato da un impianto aperto scandito da archi, che è diventato nel corso del tempo un elemento identitario del quartiere in cui si trova.

Lo stato attuale, però, secondo quanto evidenziato nella proposta, comprometterebbe la piena fruibilità dell’area e renderebbe necessario un intervento capace di coniugare conservazione e nuova funzione. Nel documento del vicepresidente, si ipotizza dunque un utilizzo come spazio pubblico o civico, destinato ad attività amministrative, associative o di servizio al quartiere, con una presenza continuativa e a bassa intensità d’uso, compatibile con le caratteristiche della struttura storica.

"Ho presentato questo documento, con una proposta per un recupero effettivo del lavatoio storico presente al Villaggio Snia, periferia Nord. Tutto questo partendo per una rivalutazione dei manufatti storici e delle periferie, anche in veste della mia nomina ricevuta, come consulente della commissione parlamentare delle periferie, con l'intento non solo di recuperarlo strutturalmente, ma farlo nuovamente tornare al centro dell'utilità per i cittadini", ha affermato Speranza.

Infine, tra i punti indicati figurano anche la conservazione dei caratteri architettonici originari, interventi leggeri e reversibili, il miglioramento di sicurezza, decoro e soluzioni discrete per eventuali chiusure degli archi nel rispetto della volumetria esistente.