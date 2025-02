Moncalieri: si chiamerà Marybel la nuova area cani di Lungo Po Abellonio

Si chiamerà Marybel la nuova area cani del Parco di Lungo Po Abellonio a Moncalieri. Tra le 27 storie che sono pervenute, nel sondaggio lanciato dal Comune, quella che ha raccolto più like e cuoricini su Facebook è stata quella del galgo spagnolo.

La commovente storia del galgo spagnolo

"Marybel è arrivata a Moncalieri a febbraio 2023, quando aveva appena compiuto 2 anni", ha raccontato l'assessora Alessandra Borello. "Arriva da un rifugio spagnolo tramite un'associazione che si occupa di salvare e dare in adozione questi levrieri che in Spagna, terminata la stagione della caccia, vengono brutalmente uccisi o abbandonati. Mi piacerebbe che un giardino portasse il suo nome per sensibilizzare le persone che non conoscono la sorte terribile che subiscono questi cani".

Presto l'inaugurazione ufficiale dell'area

Nei prossimi giorni verrà svelata la data di inaugurazione del parco e dell'area cani, ma fin da adesso si sa che prenderà il nome da Marybel.