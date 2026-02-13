Dieci nuovi alberi al Giardino El Alamein grazie al Kiwanis Club Nakawa Uganda

Dieci nuovi alberi per il giardino El Alamein, nel quartiere Pietra Alta. È il risultato della donazione effettuata dall’associazione Kiwanis Club Nakawa Uganda al Comune di Torino, grazie all’impegno del dottor Ugo Serra e al sostegno del Cavalier Domenico La Mantia e del luogotenente governatore avvocato Federico Motta.

La piantumazione è avvenuta questa mattina con il coinvolgimento delle scuole del territorio: oltre 45 bambini hanno partecipato attivamente all’iniziativa, dimostrando interesse e sensibilità verso i temi della tutela ambientale e della salvaguardia del verde urbano.

"Il Kiwanis Club di Nakawa in Uganda - ha spiegato Ugo Serra -, persegue il benessere dei bambini nel mondo anche attraverso attività che stimolino la cultura della preservazione del verde e dell’ambiente. Gli alberi si nutrono di Co2 e dobbiamo pensare che il futuro è nelle loro mani".

Soddisfazione anche da parte della Circoscrizione 6. "L’iniziativa rappresenta un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente urbano e il futuro delle nuove generazioni - hanno dichiarato il presidente, Valerio Lomanto, e la coordinatrice al Verde, Giulia Zaccaro -. Piantare alberi significa investire in qualità dell’aria, benessere climatico, biodiversità e vivibilità degli spazi pubblici, soprattutto in un contesto urbano sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico".