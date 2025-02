I beni comuni e il caso (positivo) dei giardini di via Belli

In questo secondo incontro ci concentreremo sui beni comuni grazie alla presenza dell'Ufficio Beni Comuni della Città di Torino: cosa sono, perché sono così importanti e come possono favorire la crescita di comunità più coese e inclusive.

Con uno sguardo al territorio della Circoscrizione 4, scopriremo come riconoscere, valorizzare e prenderci cura di questi spazi condivisi, trasformando luoghi quotidiani come giardini, piazze e cortili in vere e proprie risorse collettive condivise. Saranno presenti all'incontro due Patti di Collaborazione attivi nel territorio della Circoscrizione 4 per raccontare la loro esperienza di attivazione.