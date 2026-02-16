Colpito al collo e lasciato in strada a morire, dramma in serata a Santa Rita

Tragedia questa sera nel quartiere Santa Rita. Intorno alle 21 il 118 dell’Azienda Zero è intervenuto in via San Marino, all'altezza del civico 133, per soccorrere un uomo di 58 anni trovato riverso in strada con una grave ferita al collo.

Nonostante il rapido arrivo dei sanitari e i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.

La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da chiarire. Sul luogo della tragedia, a seguito della segnalazione di alcuni residenti, sono intervenuti gli agenti della polizia e la scientifica, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, via San Marino è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra corso Orbassano e via Ponderone, con inevitabili ripercussioni sul traffico della zona.

Gli investigatori stanno lavorando per fare luce sull’episodio. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Il cadavere del 58enne è stato portato via intorno alle 23.30.