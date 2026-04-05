Moncalieri e solidarietà, cresce il parco auto della Croce Rossa

La solidarietà e l'impegno civile non fanno mai in vacanza. Nei giorni precedenti alla Pasqua, la Croce Rossa di Moncalieri ha visto crescere il suo parco auto: il comitato locale, che l'anno prossimo festeggerà il mezzo secolo, ha visto l'inaugurazione di due nuovi mezzi.

Un'auto e un furgoncino

Il taglio del nastro ha riguardato una vettura e un furgoncino per il trasporto delle persone con disabilità, intitolato insieme alla famiglia in ricordo di Luciano Ricagno, volontario per 20 anni della Cri. "La Croce Rossa di Moncalieri continua a crescere - ha dichiarato il vice sindaco di Moncalieri, Davide Guida, durante l'inaugurazione - Insieme a tanti volontari abbiamo inaugurato due nuovi mezzi, simbolo concreto dell’impegno quotidiano al servizio della comunità e del territorio".

A favore della collettività

Nel corso della giornata sono state consegnate anche le benemerenze per i volontari con 15 e 25 anni di servizio. "È proprio vero: in Croce Rossa Moncalieri si fa del bene e si sta bene", ha concluso Guida, lodando un'eccellenza che si è sempre distinta per l'impegno a favore della colletività.