La Toponomastica Femminile lancia la campagna "8 marzo, tre donne, tre strade"

L’associazione nazionale Toponomastica femminile, fondata e presieduta dalla professoressa Maria Pia Ercolini, rinnova per il 2026 la campagna "8 marzo, tre donne, tre strade", rivolta a sindaci e sindache d’Italia. La proposta, che gode del patrocinio e del supporto dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), presieduta da Gaetano Manfredi, invita le amministrazioni a celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne impegnandosi a dedicare le prossime tre aree di circolazione a tre figure femminili: una di rilevanza locale, una nazionale e una straniera.

"È una significativa proposta di celebrazione – spiega Giovanna Cristina Gado, referente di progetto – che ha ottenuto l’autorevole patrocinio dell’Anci". A partire dal 2012, l’associazione ha condotto un censimento nazionale delle strade con l’obiettivo di ridurre l’evidente gap di genere nelle intitolazioni degli spazi pubblici, avviando una proficua collaborazione con i Comuni attraverso supporti operativi, ricerche territoriali e attività didattiche.

Le richieste ai Comuni



L’associazione invita i sindaci a intitolare le prossime vie, aree verdi, rotonde o piste ciclabili a figure femminili; a garantire una componente femminile paritaria all’interno delle commissioni toponomastiche; a dotarsi di un regolamento toponomastico che suggerisca criteri di equità e a favorire un confronto partecipato sulle scelte dei nomi.

La toponomastica, sottolinea l’associazione, può farsi parte attiva nel recupero della memoria storica delle donne, mostrando alle giovani generazioni il ruolo che hanno avuto nell’evoluzione della storia, delle scienze e delle arti, per superare gli stereotipi di genere. La presidente Ercolini e la referente Gado hanno espresso gratitudine al presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, per il supporto all’iniziativa.