Il Bocuse d’Or arriva a Torino: la finale della Selezione Italiana del concorso mondiale all’Horeca Expoforum 2025

Martedì 18 marzo, Torino diventerà il cuore della gastronomia italiana ospitando la finale della Selezione Italiana del Bocuse d'Or. Il concorso rappresenta un'opportunità unica per gli chef che ambiscono a farsi conoscere a livello internazionale, misurarsi con l'élite dell’alta cucina. L'evento si svolgerà all'interno dell'Horeca Expoforum 2025, una manifestazione dedicata al mondo della ristorazione e dell'ospitalità che richiama operatori del settore da tutto il Paese. Oltre alla gara, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni culinarie dal vivo, approfondire le nuove tendenze gastronomiche e scoprire le innovazioni che stanno trasformando il settore.

Un palcoscenico per i grandi talenti della cucina

Il Bocuse d'Or è molto più di una semplice competizione: è una celebrazione dell'arte culinaria e della creatività in cucina. Gli chef in gara dovranno dimostrare tecnica, originalità e capacità di lavorare sotto pressione, presentando piatti capaci di esaltare la tradizione italiana con un tocco innovativo. L'evento rappresenta un'opportunità irripetibile per i partecipanti, che potranno farsi conoscere dagli esperti del settore e dai media specializzati. L’Horeca Expoforum 2025 si conferma così come una piattaforma strategica capace di far emergere nuovi talenti e un punto di riferimento per chi opera nell’alta ristorazione.

La storia della cucina italiana condensata in creazioni contemporanee

La competizione, organizzata in collaborazione con la FIC (Federazione Italiana Cuochi), sarà inevitabilmente accesa. Ad essere in palio infatti è la partecipazione alla più prestigiosa competizione gastronomica mondiale , che si terrà come consuetudine in terra di Francia al Sirha Lyon dal 21 al 25 gennaio 2027. Cuochi giunti a Torino da tutt’Italia, ognuno accompagnato da un commis di cucina e dal proprio allenatore, martedì 18 marzo si contenderanno infatti – e a giudicarli sarà una giuria composta da grandi chef – il ruolo stesso di rappresentante italiano alla finale mondiale di Lione. Non mancheranno inoltre altri momenti di grande interesse legati alla cucina, come la Best Student Selection, l’appuntamento con Lady chef e quello con la Scuola Italiana Pizzaioli .

Torino, capitale della gastronomia

Non è certo un caso che Torino sia stata scelta come sede di questo importante appuntamento. La città, da sempre punto di riferimento per la cultura enogastronomica, ha una lunga tradizione legata al buon cibo e all’eccellenza culinaria. Con le sue botteghe storiche, i ristoranti stellati e una scena gastronomica in continua evoluzione, Torino rappresenta il luogo ideale per un evento di questa portata. Il Bocuse d'Or non solo accenderà i riflettori sulla città, ma anche offrirà un'opportunità unica di valorizzare prodotti tipici e le eccellenze gastronomiche del Piemonte di fronte a una platea internazionale.