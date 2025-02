Brutto incidente in piazza San Gabriele da Gorizia: un'auto finisce sui binari del tram

Un incidente rocambolesco, quello che si è verificato in queste ore al confine tra Santa Rita e Borgo Filadelfia. Per la precisione in piazzale San Gabriele da Gorizia, proprio alla convergenza di corso Unione Sovietica, via Filadelfia e corso Galileo Ferraris.

Diverse auto coinvolte

Diverse le auto coinvolte, secondo una dinamica ancora da ricostruire e al vaglio della Polizia Municipale. A seguito dell'urto, una delle auto è addirittura finita sui binari del tram, andando a sfondare la fermata del tram 4 che porta verso il centro.

Lavori in corso

Danni ingenti, insomma, in una zona che proprio in questi giorni è stata interessata dai lavori di ammodernamento della linea dei servizi pubblici. I cantieri che già da mesi interessano il tratto di corso Unione Sovietica che porta verso la periferia, infatti, si stanno spostando verso il centro e hanno finito per interessare proprio l'incrocio che quotidianamente vede passare centinaia e centinaia di vetture. Tanto che, in corrispondenza dell'incrocio di corso Galileo Ferraris con corso Unione Sovietica, è stato installato anche un t-red che controlla le infrazioni semaforiche.



Per ovviare alle difficoltà che comporta la chiusura dell'attraversamento verso via Arnaldo da Brescia, peraltro, è stata modificata la viabilità rendendo a doppio senso di marcia l'ampio tratto di strada che costeggia le villette che si trovano all'inizio di corso Galileo Ferraris. Le strisce provvisorie sono state tracciate in giallo. In questo modo, le vetture che provengono da Ovest possono raggiungere il controviale opposto di corso Unione Sovietica. Una modifica che ha generato non poche difficoltà in questi primi giorni di applicazione.