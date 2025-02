Maxi controlli sui tram a San Salvario, multate 103 persone senza biglietto

Maxi controlli a bordo dei tram nel quartiere San Salvario. Delle 400 persone fermate quattro sono state sanzionate amministrativamente per il possesso di sostanze stupefacenti mentre 103 sono le sanzioni elevate per irregolarità e/o mancanza del biglietto, per quasi 4.700 euro.

Un cittadino marocchino è risultato inottemperante al decreto di espulsione del Prefetto di Roma ed è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per la relativa esecuzione.