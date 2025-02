Il percorso della linea 13 nel mirino: "Troppa distanza tra le fermate". E Gtt corre ai ripari...

Cercasi fermate del bus in borgata Parella. Nel mirino, infatti, ci sono i lavori stradali attivi dallo scorso 3 febbraio in via Nicola Fabrizi e via Nicomede Bianchi, in direzione di piazza Campanella. Propedeutici all'eliminazione della sosta irregolare a centro carreggiata. L’intervento prevede la tracciatura di zebratura al centro della carreggiata e la realizzazione di banchine salvagente in prossimità delle intersezioni.

Qui dove la linea 13 è gestita con un autobus, però, i residenti chiedono a Gtt di aggiungere una fermata in più in via Lessona, all’altezza di corso Monte Grappa. “Magari nei pressi di via Servais e del centro civico della 4” è la proposta della presidente del comitato “Torinoinmovimento”, Federica Fulco.