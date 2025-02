Nichelino, rientrato l'allarme. Ritrovata Sabrina Maylin: la giovane sta bene

La grande paura è passata. Nelle scorse ore è stata ritrovata Sabrina Maylin, la 19enne di Nichelino che era scomparsa il 13 febbraio, il cui caso era approdato mercoledì anche sugli schermi di Rai 3, durante la nota trasmissione "Chi l'ha visto?".

Ritrovata in provincia di Torino

La giovane sta bene e si è già messa in contatto con i familiari, come hanno confermato i carabinieri di Nichelino. La giovane è stata ritrovata in provincia di Torino: si è trattato di un allontanamento volontario, una di quelle 'fughe' che talvolta vedono protagonisti i giovani d'oggi.

Allontanamento volontario

Una voglia di isolamento dal mondo e da tutti, per vivere qualche periodo per conto proprio, una vicenda cui è seguito il lieto fine dopo diversi giorni di paura ed apprensione.