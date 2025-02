Clochard, il Pd difende Rosatelli: "Fatto lavoro importante. Moltiplicati posti letto"

Il Partito Democratico Torino fa quadrato, o in alcuni casi "retromarcia", attorno all'assessore Jacopo Rosatelli per poi attaccare la Regione. Negli scorsi giorni si erano registrate alcune fibrillazioni tra le file dei dem: nel corso di una riunione sarebbero state sollevate alcune critiche verso l'esponente di Sinistra Ecologista per la gestione dei senzatetto e sull'emergenza crack in San Salvario.

"Rosatelli si dimetta"

Ieri si è accodata Forza Italia, che ha chiesto le dimissioni di Rosatelli. Oggi il PD ha deciso di serrare i ranghi e difendere l'operato dell'assessore. L'occasione un'interpellanza presentata dal consigliere del Partito Democratico Angelo Catanzaro, che nelle scorse settimane aveva detto: "Questo documento è presentato tempo fa: da allora ci sono stati dei miglioramenti. Ci sono ancora delle difficoltà, che l'amministrazione sta affrontando".

Un tema su cui la minoranza è andata all'attacco. Il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò ha "evidenziato in maniera chiara la totale assenza dell’assessore Rosatelli nell’ambito delle politiche rivolte ai senza fissa dimora: sono tre anni che continuo in maniera costante a preparare interpellanze". Sulla stessa linea Domenico Garcea di Forza Italia, che ha sollecitato un cambio di passo. Per il capogruppo comunale del M5S Andrea Russi: "Il bilancio 2025 segna un netto "meno" nel welfare, mentre tutte le altre aree hanno ricevuto risorse aggiuntive. Questo è il vero volto delle priorità di questa amministrazione, che non ha messo al centro i bisogni dei più vulnerabili". Pd serra i ranghi

"Io credo - ha sottolineato il capogruppo dem Claudio Cerrato - che l'operato della giunta e di Rosatelli sui senza fissa dimora sia stato importante. Non abbiamo mai avuto così tanto posti letto: sono stati moltiplicati in maniera diffusa su tutta la città." "Sui clochard - ha aggiunto - non credo che il lavoro spetti tutti al Comune, che svolge una funzione sociale di accompagnamento: la parte sanitaria è importante". Sulla stessa linea il collega Pietro Tuttolomondo: "Ci va un intervento congiunto di tutte le istituzioni". A schierarsi in favore di Rosatelli anche il capogruppo dei Radicali Silvio Viale: "In passato per molto meno ho visto cambiare assessore: ritengo sbagliato farlo, difendo Rosatelli sulle dimissioni". "Sul fatto che il PD - ha aggiunto - abbia messo in dubbio alcune pilastri di questo assessorato serve una riflessione. La questione clochard continuerà ad esserci: gli attacchi a Rosatelli sono ingenerosi e strumentali".