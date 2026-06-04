Barriera di Milano, cerca di lanciare la fidanzata dalla finestra. I carabinieri salvano una 30enne dell'Ecuador

L'ha minacciata con un coltello, dicendole "ti butto di sotto, dalla finestra". Sono stati attimi di terrore puro quelli cui ha cercato di reagire una donna di 30 anni, originaria dell'Ecuador, che è scappata e ha chiamato il 112.



I fatti risalgono alla mattinata di ieri, 3 giugno e si sono verificati in via Leoncavallo, quartiere Barriera di Milano. In poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato un 32enne di origini lombarde - ma residente nel Veronese -, imprenditore e già noto alle forze di polizia. Per lui le accuse sono di tentato omicidio e minaccia aggravata.



L’uomo si trovava nell’appartamento della propria fidanzata: i ilitari lo hanno portato nel carcere di Torino, mentre a tutela della parte offesa è stata attivata la procedura di “codice rosso”.