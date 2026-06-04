Anziano entra contromano vicino all’aeroporto, identificato e sanzionato

È stato identificato e sanzionato un anziano automobilista che nei giorni scorsi aveva percorso contromano un tratto di viabilità nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle. L’intervento è stato portato a termine dalla Polizia di Stato - Sottosezione Polizia Stradale di Torino, con la collaborazione della Polizia Municipale di Caselle.

A far scattare le verifiche è stata la consegna, da parte di un utente della strada, di un video registrato con dash-cam, successivamente diffuso anche sui social, nel quale si vedeva chiaramente un’autovettura procedere nella direzione opposta a quella consentita.

Il video e l’avvio immediato delle indagini

Ricevuta la segnalazione, gli agenti della Polizia Stradale hanno immediatamente avviato gli accertamenti per risalire al veicolo e al conducente responsabile della manovra pericolosa.

In parallelo, anche la diffusione dell’episodio sui social network ha contribuito a rafforzare l’attenzione sul caso, accelerando le verifiche già in corso da parte delle forze dell’ordine.

Dalle immagini di videosorveglianza analizzate è emerso che il tratto interessato non si trovava sull’autostrada RA10 Torino–Caselle, come inizialmente ipotizzato, bensì sulla viabilità ordinaria della Strada Provinciale 2, immediatamente successiva all’uscita aeroportuale.

Un dettaglio tecnico che ha permesso di circoscrivere con precisione il punto dell’infrazione e facilitare l’identificazione del veicolo.

Identificazione del conducente

Una volta risaliti alla targa, gli agenti hanno contattato la proprietaria del mezzo, una Suzuki Ignis bianca, convocandola presso gli uffici della Polizia Stradale di Torino. La donna si è presentata accompagnata dal marito, 81 anni, che ha dichiarato di essere il conducente al momento del fatto.

Al termine degli accertamenti, la Polizia Stradale ha proceduto all’irrogazione della sanzione prevista per la circolazione contromano, con contestuale ritiro della patente ai fini della sospensione, che potrà variare da uno a tre mesi.