Nuova disposizione della sosta in via Paolo Sarpi e via Carlo del Prete

Oltre cinquanta posti auto gratis in più a Mirafiori nord. In via Paolo Sarpi e via Carlo del Prete è infatti stata realizzata una nuova disposizione della sosta, da in linea a spina di pesce.

Una modifica che ha permesso di recuperare oltre cinquanta stalli, a disposizione dei residenti ma non solo. Nella zona è infatti presente la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco, il Teatro Agnelli ed il Pala Tazzoli.

"La nuova disposizione - spiega il coordinatore alla Mobilità della 2 Alessandro Nucera - nasce da una richiesta della nostra Circoscrizione".