Un muro racconterà le storie dei volontari di diverse generazioni della Croce Verde a Pinerolo

‘Trame di verde’ è l’iniziativa nata per valorizzare lo scambio intergenerazionale tra i volontari della Croce Verde di Pinerolo, dando loro lo spazio per raccontare le loro esperienze. Sabato 18 aprile il Salone dei Cavalieri di Pinerolo ospiterà uno degli appuntamenti di questo percorso con il workshop ‘Tutti hanno una storia da raccontare’.

“È un’iniziativa riservata a volontarie e volontari, di oggi e di un tempo, dipendenti, ragazzi e ragazze del servizio civile – spiega Eleonora Dettori, consigliera della Croce Verde pinerolese e responsabile del progetto –. L’idea è nata lo scorso anno, quando abbiamo chiuso il bilancio sociale e ci siamo accorti che avevamo 6 diverse generazioni di persone all’interno dell’associazione, dai giovanissimi di 14 anni ai più senior. È una sfida particolare, che non ha grossi esempi altrove. Abbiamo quindi pensato a quale potesse essere lo strumento per valorizzare questo scambio tra persone di diverse età che di fatto avviene tutti i giorni”.

La Croce Verde di Pinerolo è nata nel 1913 e nel tempo, soprattutto in occasione del centenario, ci sono state occasioni per parlare della storia dell’associazione. “Mancava il racconto delle storie personali e di motivazione dei volontari. Per rendere visibile l’impatto che un impegno come quello del volontariato ha, cambiando persone e in alcuni casi percorsi di vita, abbiamo pensato di creare un muro narrativo.” Sarà un insieme di opere con caratteristiche diverse: scritte, fotografie, disegni.

Un primo passo del progetto, di durata biennale, è stato fatto a inizio febbraio, quando una classe del liceo artistico Buniva ha incontrato i volontari senior. In un rapporto uno a uno, studenti e studentesse hanno raccolto la loro storia e stanno lavorando a opere singole, basandosi sui loro racconti.

‘Trame di verde’ proseguirà con una serie di workshop, il primo dei quali si terrà sabato. “L’idea è di dare vita a un’opera collettiva, che sarà sostanzialmente il centro del muro. Lavoreremo insieme per parole chiave, con l’aiuto di Ciro Cirri, un artista di Miradolo. Nel prossimo incontro, probabilmente in autunno, lavoreremo invece singolarmente”.

Il muro narrativo, una volta che il progetto si concluderà, sarà sia fisico che digitale. “Sul sito ci saranno foto, interviste e le opere digitalizzate. Il muro concreto sarà invece in un primo momento fisicamente creato su pannellature mobili, con la possibilità di esporre i lavori anche in occasione di appuntamenti sul territorio. Questo anche per la Croce Verde di Pinerolo non ha una sede sua: il giorno, speriamo presto, in cui avremo una sede in cui ospitarli si tratterà di un muro a tutti gli effetti”, conclude Dettori.