Con la dritta del complice avevano svaligiato un appartamento mentre il padrone di casa era in ferie: due arresti per un bottino da 250mila euro

Due le persone arrestate per furto in abitazione

Due uomini, un italiano e un romeno, sono stati arrestati e portati in carcere da parte della Polizia con l'accusa di aver commesso un furto in abitazione a Cit Turin per un bottino da 250mila euro. I fatti risalgono all'aprile del 2024, quando i due, insieme a un terzo complice che aveva fatto da informatore, avevano scoperto che la vittima custodiva numerosi gioielli all'interno della cassaforte della propria casa. Ma in quel momento si trovava in ferie fuori regione.



E così, arrivati all'appartamento, i due si sono arrampicati su un’impalcatura, hanno tagliato una serranda in acciaio e hanno forzato una porta finestra. Una volta dentro casa della vittima, seguendo le indicazioni fornite dal complice, hanno trovato e sradicato la cassaforte dal muro, rubando gioielli e orologi per un valore - appunto- di 250mila euro circa.

Le indagini hanno però messo gli uomini dalla Squadra Mobile della Questura di Torino sulle tracce dei responsabili. Uno dei due indagati è stato trovato presso al propria abitazione, in provincia di Torino, già posto ai domiciliari per un'altra rapina in abitazione commessa con 4 complici nell'ottobre del 2023. Anche il secondo indagato è stato trovato presso casa propria, anche lui ai domiciliari per una condanna per furto aggravato.