Al FolkClub, il RHaM Trio in concerto per RadioLondra

Il mese di marzo si apre al FolkClub con una delle proposte più raffinate e concettualmente solide dell’intera XXXVII Stagione.

Il RHaM Trio – acronimo di Rhythm, Harmony & Melody – saranno in concerto venerdì 6 marzo alle ore 21.30. Il trio nasce da un’idea precisa: restituire alla forma-canzone la sua natura più profonda, liberandola da vincoli estetici predefiniti per riportarla a una dimensione creativa, espressiva e comunicativa autentica. Al pianoforte siede Harold Danko, figura di riferimento del jazz americano da oltre mezzo secolo, protagonista di collaborazioni leggendarie, tra cui lo storico concerto di Tokyo con Chet Baker nel 1987, e autore di un percorso solistico recente ispirato addirittura alla Sagra della Primavera di Stravinsky. Accanto a lui, la voce colta e visionaria di Barbara Raimondi, musicista capace di muoversi con autorevolezza tra jazz, musica contemporanea e canzone d’autore, e la batteria di Enzo Zirilli. A completare la formazione, il sax alto di Claudio Chiara, musicista di grandissima esperienza, dalla Torino Jazz Orchestra all’Orchestra di Paolo Conte, fino a collaborazioni con Carla Bley e Lee Konitz, chiamato a dialogare con il trio senza gerarchie, in un interplay continuo e paritario.



Per info: www.folkclub.it