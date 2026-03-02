Torino Jazz Festival: l'incursione al Seeyousound con il live di Fabio Giachino

Torino Jazz Festival avvia la collaborazione con il Seeyousound – International Music Film Festival.

Il primo appuntamento giovedì 5 marzo alle ore 18.30 al Cinema Massimo, Sala 1. Al centro della serata, la live performance “Nothing Wrong” del pianista torinese Fabio Giachino (pianoforte e live electronics). Un progetto che nasce da un’idea semplice e radicale: non esistono errori.

Ispirato a un celebre episodio che ha visto protagonisti Herbie Hancock e Miles Davis, “Nothing Wrong” indaga l’errore come spazio creativo capace non di interrompere il flusso, ma di trasformarlo. Nella musica proposta da Giachino, la dissonanza diventa linguaggio, l’imprevisto occasione di dialogo e rinnovamento espressivo, offrendo al pubblico un’esperienza sonora in cui composizione e improvvisazione convivono in equilibrio, tra tensione e scoperta. La performance restituisce così una riflessione musicale contemporanea sulla libertà, sull’ascolto e sulla capacità di trasformare l’inatteso in possibilità.

La live performance segue la proiezione di “Herbie” di Patrick Savey, ospite del festival Seeyousound, film omaggio a Herbie Hancock, fra i musicisti più innovativi e trasversali della storia della musica contemporanea. Attraverso le testimonianze di collaboratori e compagni di viaggio come Wayne Shorter, Marcus Miller e Miles Davis, il documentario ripercorre una carriera straordinaria, capace di attraversare jazz, funk, elettronica e hip hop, mettendo in luce non solo l’evoluzione musicale di Hancock ma anche la sua filosofia di vita e la costante tensione verso la sperimentazione.