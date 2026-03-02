Pinacoteca Agnelli inaugura i visit & drinks: trenta minuti per guardare l'arte e fare aperitivo

Dal 6 marzo, cultura e relax si incontrano alla Pinacoteca Agnelli di Torino con VISIT & DRINKS, il nuovo format che inaugura l’apertura del venerdì fino alle ore 20 e propone un modo diverso di vivere il museo.



Trenta minuti per guardare meglio, un drink per fermarsi a parlarne.

È questa la chiave di una proposta pensata per un pubblico giovane e dinamico che desidera coniugare approfondimento e socialità, anche in vista della bella stagione, per godere della luce del tramonto in uno dei luoghi più iconici della città.



Ogni venerdì alle 18:30 un appuntamento di 30 minuti con una visita guidata dal taglio “pop”, seguita da un drink aperitivo al bar.



Al termine, il pubblico potrà continuare a visitare in autonomia la Pinacoteca e la Pista 500.

Una formula che combina approfondimento e convivialità, trasformando la visita in un’esperienza leggera ma significativa: un tempo breve dedicato alla scoperta, seguito da uno spazio di relazione e pausa.



Per info: www.pinacoteca-agnelli.it/visita