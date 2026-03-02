Una Notte al Museo dell'Automobile con Club Silencio

Sabato 7 Marzo dalle 19 a mezzanotte, Club Silencio entra nel Museo Nazionale dell'Automobile per una straordinaria apertura serale dedicata alla

Torino a quattro ruote, in occasione degli ultimi giorni di apertura della mostra temporanea dedicata al Design di Ferrari.



Uno dei musei più prestigiosi al mondo, secondo il New York Times, apre le porte della sua collezione permanente attraverso un itinerario spettacolare su tre piani e oltre 200 vetture originali di 80 diversi brand, raccontando l’evoluzione della mobilità dalle carrozze a vapore fino alle icone della velocità del Novecento.



L’esperienza di visita sarà arricchita dai due percorsi temporanei: "Ferrari Design - Creative Journeys 2010-2025", l’esposizione realizzata con il Centro Stile Ferrari e i Musei Ferrari che ripercorre quindici anni di evoluzione del design della Casa di Maranello, e “Sulle strade con le Fiamme Gialle”, con modelli iconici che ne celebrano la storia.



Una Notte al MAUTO conduce alla scoperta di modelli d’auto esclusivi, tra eccellenze de Made in Italy, musica, attività tematiche, lounge bar, food corner e molto altro.



Durante la serata sarà possibile esplorare percorsi espositivi straordinari e lasciarsi trasportare dalla selezione musicale di Klaud, con sonorità house e afro house.



Per info: https://to.clubsilencio.it/mauto/?src=cs