Faccianuvola inaugura il tour all'Hiroshima con una doppia data

Si chiama Faccianuvola, all’anagrafe Alessandro Feruda (classe 2002), ed è una delle realtà più interessanti della nuova scena pop elettronica italiana, protagonista di Hiroshima Mon Amour il 4 e 5 marzo 2026 inaugurando così il club tour dell'ultimo album “il dolce ricordo della nostra disperata gioventù” uscito a maggio 2025.



Cantautore, produttore e polistrumentista, Faccianuvola si distingue per un linguaggio sonoro personale che fonde elettronica, hyperpop e scrittura emotiva. Dopo gli studi di pianoforte, Feruda si avvicina in modo definitivo alla produzione musicale nel 2021, sviluppando un’estetica sonora sospesa e riconoscibile. Le prime pubblicazioni online attirano rapidamente l’attenzione degli addetti ai lavori, aprendo la strada a un percorso discografico in costante crescita.



Nel 2022 pubblica l’EP d’esordio, progetto indipendente che mette in luce una sensibilità autoriale intima e generazionale. Nel 2024 arriva il primo album ufficiale, il primo album ufficiale, le stelle il sole; l’arcobaleno))*, pubblicato per Columbia Records, che consolida la sua identità artistica tra atmosfere oniriche, uso espressivo dell’autotune e una produzione raffinata.



Il percorso prosegue con il progetto il dolce ricordo della nostra disperata gioventù (2025), lavoro che approfondisce i temi della memoria, dell’amore e della crescita personale, confermando la maturazione stilistica dell’artista. Parallelamente all’attività in studio, Faccianuvola si è esibito in importanti contesti live, distinguendosi per performance immersive e fortemente emotive.



Con una cifra stilistica riconoscibile e una scrittura capace di intercettare le inquietudini della sua generazione, Faccianuvola si conferma oggi come uno dei nomi più promettenti del panorama musicale italiano contemporaneo.