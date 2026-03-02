Si chiama Faccianuvola, all’anagrafe Alessandro Feruda (classe 2002), ed è una delle realtà più interessanti della nuova scena pop elettronica italiana, protagonista di Hiroshima Mon Amour il 4 e 5 marzo 2026 inaugurando così il club tour dell'ultimo album “il dolce ricordo della nostra disperata gioventù” uscito a maggio 2025.
Cantautore, produttore e polistrumentista, Faccianuvola si distingue per un linguaggio sonoro personale che fonde elettronica, hyperpop e scrittura emotiva. Dopo gli studi di pianoforte, Feruda si avvicina in modo definitivo alla produzione musicale nel 2021, sviluppando un’estetica sonora sospesa e riconoscibile. Le prime pubblicazioni online attirano rapidamente l’attenzione degli addetti ai lavori, aprendo la strada a un percorso discografico in costante crescita.
Nel 2022 pubblica l’EP d’esordio, progetto indipendente che mette in luce una sensibilità autoriale intima e generazionale. Nel 2024 arriva il primo album ufficiale, il primo album ufficiale, le stelle il sole; l’arcobaleno))*, pubblicato per Columbia Records, che consolida la sua identità artistica tra atmosfere oniriche, uso espressivo dell’autotune e una produzione raffinata.
Il percorso prosegue con il progetto il dolce ricordo della nostra disperata gioventù (2025), lavoro che approfondisce i temi della memoria, dell’amore e della crescita personale, confermando la maturazione stilistica dell’artista. Parallelamente all’attività in studio, Faccianuvola si è esibito in importanti contesti live, distinguendosi per performance immersive e fortemente emotive.
Con una cifra stilistica riconoscibile e una scrittura capace di intercettare le inquietudini della sua generazione, Faccianuvola si conferma oggi come uno dei nomi più promettenti del panorama musicale italiano contemporaneo.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cultura e spettacoli | 02 marzo 2026, 15:36
Faccianuvola inaugura il tour all'Hiroshima con una doppia data
I concerti il 4 e 5 marzo
Si chiama Faccianuvola, all’anagrafe Alessandro Feruda (classe 2002), ed è una delle realtà più interessanti della nuova scena pop elettronica italiana, protagonista di Hiroshima Mon Amour il 4 e 5 marzo 2026 inaugurando così il club tour dell'ultimo album “il dolce ricordo della nostra disperata gioventù” uscito a maggio 2025.