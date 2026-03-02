Boosta e Michelangelo Pistoletto per soffiare sulle 250 candeline con Fondazione OMI

La Fondazione OMI di Torino compie 250 anni. Per festeggiare questo importante compleanno ha organizzato una serie di appuntamenti con artisti e scrittori, dal fondatore dei Subsonica Davide "Boosta" Di Leo fino ad uno dei padri piemontesi dell'arte povera Michelangelo Pistoletto.
250 anni
Un traguardo importante, come lo ha definito il vicepresidente Pierumberto Ferrero, che ha aggiunto insieme alla presidente Maria Cristina Bonansea: "Da 250 anni OMI è fedele alla sua mission educativa e culturale". "Questo luogo - ha aggiunto il capogruppo regionale Silvio Magliano - ha accolto centinaia di persone che non potevano permettersi un educazione, coniugando inclusione e cultura".
"La Fondazione OMI - hanno sottolineato gli assessori all'Istruzione Carlotta Salerno e alla Cultura Rosanna Purchia -, anche nel contesto presente, è in grado di strutturare occasioni per tutti. È un esempio di quanto Torino abbia saputo insegnare all'Italia e al mondo".
Concerto con Boosta
Ad aprire i festeggiamenti, il prossimo 5 marzo alle 21 al coro di Santa Pelagia (via San Massimo 21), lo spettacolo con Davide Di Leo e Gianluca Favetto. La voce di quest'ultimo, insieme alla sonorità di Boosta, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra memoria e contemporaneità. Quella sera stessa il nuovo logo, realizzato per festeggiare l'anniversario, verrà proiettato sulla Mole Antonelliana.
"Io - ha spiegato il fondatore dei Subsonica - faccio il musicista: prima di imparare a suonare qualcosa, ho imparato ad ascoltare. La cultura parte della curiosità: grazie alla musica e al suono riusciamo a creare curiosità, portando le persone ad ascoltare qualcosa di diverso".
Incontro con Recalcati
L'11 marzo alle 18 nella Sala Gymnasium di via Giolitti 35 ci sarà l'incontro con lo psicoanalitica e saggista Massimo Recalcati, che terrà uno speech dedicato ai temi dell'educazione contemporanea e al suo ultimo libro "Che cosa significa insegnare".
Terzo Paradiso
Il 30 aprile verrà realizzato, insieme alle scuole del territorio, un enorme "Terzo Paradiso" con l'artista Michelangelo Pistoletto: l'opera verrà fatta nel cortile della Fondazione. Previsti poi concerti e fiabe in musica.