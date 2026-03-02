Boosta e Michelangelo Pistoletto per soffiare sulle 250 candeline con Fondazione OMI

Un traguardo importante, come lo ha definito il vicepresidente Pierumberto Ferrero, che ha aggiunto insieme alla presidente Maria Cristina Bonansea: "Da 250 anni OMI è fedele alla sua mission educativa e culturale". "Questo luogo - ha aggiunto il capogruppo regionale Silvio Magliano - ha accolto centinaia di persone che non potevano permettersi un educazione, coniugando inclusione e cultura".