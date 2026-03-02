 / Viabilità e trasporti

Migliora la qualità dell'aria, da domani a Torino niente più semaforo rosso antismog

Torna la libera circolazione dei mezzi, tranne le sole misure strutturali di limitazione del traffico

Dal 3 marzo torna la libera circolazione dei mezzi

Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, da domani e fino a mercoledì 4 marzo compreso le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 (bianco), con le sole misure strutturali di limitazione del traffico previste del semaforo antismog. Lo comunica una nota di Palazzo Civico.

redazione

