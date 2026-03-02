Migliora la qualità dell'aria, da domani a Torino niente più semaforo rosso antismog

Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, da domani e fino a mercoledì 4 marzo compreso le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 (bianco), con le sole misure strutturali di limitazione del traffico previste del semaforo antismog. Lo comunica una nota di Palazzo Civico.
lunedì 02 marzo
domenica 01 marzo
sabato 28 febbraio
