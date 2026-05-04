Il "Quarto Potere" di Welles parla ai giovani torinesi: il 4 maggio una proiezione speciale all’Ideal

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, istituita dall'ONU per difendere il pluralismo e commemorare chi ha sacrificato la vita per il diritto di cronaca, Torino dedica una mattinata speciale agli studenti delle scuole secondarie di II grado. Lunedì 4 maggio, alle ore 10.00, il Cinema Ideal Cityplex ha aperto le sue porte per una proiezione gratuita del capolavoro di Orson Welles.

All’evento hanno preso parte il Liceo artistico Cottini, l’IISBosso Monti, il Liceo Cairoli, gli Istituti Giulio Natta, Bodoni Paravia e Russel Moro. La proiezione del film è stata accompagnata dalle parole del Presidente dell’Ordine dei giornalisti Stefano Tallia e di Maria Paola Pierini prof.ssa in studi umanistici Corso di Laurea Dams, il loro intervento ha aitato i ragazzi a decodificare il linguaggio visivo e i numerosi spunti di riflessione offerti dal film. Quarto Potere (Citizen Kane, 1941) del resto è un capolavoro assoluto che ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico, introducendo tecniche innovative ed appare ancora oggi, a distanza di ottant’anni, quanto mai attuale permettando di spaziare all’interno di varie tematiche, dal riconoscere le fake News e la propaganda, al comprendere la responsabilità etica di chi scrive, fino a sviluppare un senso critico verso i moderni "imperi" della comunicazione

La parabola di Charles Foster Kane, il magnate dell’editoria che incarna l’ascesa e la caduta del "sogno americano", continua dunque ad essere particolarmente significativa. In un’epoca dominata dalla sovraesposizione mediatica e dalla velocità dei social media, il ritratto offerto da Orson Welles, sulle ingerenze del giornalismo nella politica e sui rischi di corruzione di chi controlla l’informazione offre spunti preziosi per le nuove generazioni.

L'iniziativa è organizzata dall’Agis ed è parte integrante del progetto "Sistema Cinema. Il cinema come linguaggio, strumento e professione", vincitore del bando nazionale promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2025/2026.

La proiezione all'Ideal non è un evento isolato, ma dialoga idealmente con la mostra callestita presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Fino al 5 ottobre, infatti sarà possibile visitare un ricco percorso espositivo dedicato alla figura poliedrica del celebre regista dal titolo"My Name is Orson Welles", con un focus significativo sul capolavoro "Quarto Potere" (1941), attraverso i materiali d'archivio, le sceneggiature e le innovazioni tecniche che lo hanno reso un gigante della storia del cinema.

In un mondo dove l’informazione è ovunque, ed è difficile discernere cosa sia reale e cosa invece frutto di manipolazione, Torino sceglie di ripartire dai classici per insegnare ai cittadini di domani che la libertà di stampa è un diritto che va compreso, esercitato e, soprattutto, protetto.