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Cultura e spettacoli | 04 maggio 2026, 18:36

All'Osteria Rabezzana, il Fluid Trio in concerto

Mercoledì 13 maggio

All'Osteria Rabezzana, il Fluid Trio in concerto

All'Osteria Rabezzana il concerto del Fluid Trio mercoledì 13 maggio alle ore 21.30. 

Un ritorno alle radici musicali, tra standard swing, ritmo funk e richiami alla Motown di Detroit, senza escludere le influenze latin-jazz. Il Fluid Trio – Irene Robbins, pianoforte e voce; Davide Liberti, contrabbasso; Paolo Francisconi, batteria - lavora sul suono e sull’interplay.

Irene Robbins torna a concentrarsi sul proprio linguaggio musicale, mettendo insieme matrici diverse: lo swing degli standard, il groove legato a Detroit e le aperture latin che derivano sia dalla formazione familiare sia dall’attività concertistica tra Americhe, Canarie e Caraibi. Pianista fin dall’infanzia, si è laureata in direzione corale, pianoforte e canto alla Michingan State University. Nel suo percorso ha inciso nove dischi e collaborato, tra gli altri, con Enrico Rava e James Carter, esibendosi tra Stati Uniti, Giappone, Europa e area caraibica.

Davide Liberti, dopo gli inizia al basso elettrico, si dedica al contrabbasso sotto l’influenza di Scott LaFaro. Il suo approccio si sviluppa sull’interplay e su una maggiore estensione dello strumento, anche attraverso l’uso del contrabbasso a cinque corde.

Paolo Francisconi, attivo da oltre trent’anni, è docente al Conservatorio di Cuneo e coordinatore del Dipartimento Jazz e Pop. Ha collaborato con Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e altri musicisti della scena jazz.


 

comunicato stampa

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