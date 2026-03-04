Ufficio postale chiuso per restyling a San Pietro Vallemina

Poste Italiane comunica che da sabato 7 marzo l’ufficio postale di San Pietro Vallemina in via Roma, 57, a Pinerolo, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori informazioni, nella seconda metà di aprile 2026, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Durante tutto il periodo di chiusura, come anticipato, la clientela potrà rivolgersi all'ufficio postale limitrofo: Pinerolo, sito in via Cravero 15, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 19.05, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.