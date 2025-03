Rapinano un "compro oro" e lo picchiano a sangue durante la fuga in auto: due arresti

Due persone sono state arrestate dalla Polizia con l'accusa di aver rapinato il titolare di un'attività di "compro oro". I fatti risalgono allo scorso 10 dicembre quando la vittima, avvicinata in strada mentre si stava recando ad aprire la propria attività, è stato raggiunto al viso da spray urticante, ma poi la situazione è peggiorata: è stato infatti colpito da una scarica di pugni fino a cadere a terra.



In quel momento, i due aggressori si sono impossessati del borsello che il commerciante aveva indosso, contenente oltre 6.000 euro in contanti e sono fuggiti salendo a bordo di un'auto parcheggiata poco distante. La vittima è però riuscito a rialzarsi e a correre dietro ai rapinatori, infilandosi nella loro vettura sul sedile anteriore lato passeggero cercando di recuperare il borsello.