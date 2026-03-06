A San Secondo tornano la Fiera di San Giuseppe e la rassegna florovivaistica

A San Secondo di Pinerolo torna la tradizionale Fiera di San Giuseppe, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino e nota agli appassionati di giardinaggio per la presenza di qualificate aziende del settore florovivaistico.

Mercoledì 11 marzo alle 20,45, nella sala consiliare del Comune di San Secondo, la Diaconia Valdese e il Consorzio Turistico Pinerolese e Valli proporranno una serata ad ingresso libero sul tema “Il Pinerolese: verso un turismo sostenibile e accessibile”. La Diaconia Valdese si soffermerà sull’accessibilità delle strutture di accoglienza, mentre il Consorzio Turistico illustrerà il progetto delle Strade dei Forti. Giovedì 12 marzo alle 20,45, al circolo ricreativo Airali, si parlerà di “Noi e le erbe”, esplorando il nostro rapporto con la vegetazione erbacea spontanea insieme alla guida escursionistica e ambientale Emanuela Durand. Sabato 14 marzo nella sala consiliare comunale alle 15 è in programma la presentazione del libro “La bimba che rincorreva le farfalle” di Carla Andrion, dedicato ad un’interessante esperienza di sostegno alle persone con disabilità. Sempre nella sala consiliare, nelle giornate di sabato 14, domenica 15 marzo e lunedì 16 marzo sarà visitabile la mostra fotografica “Sogno e materia”, a cura della sezione AVIS di San Secondo e dell’associazione fotografica Atlante. Alle 21 al Tempio Valdese è in programma il concerto dell’orchestra Bandemia, di cui fanno parte gli allievi della scuola secondaria di primo grado Gustavo Adolfo Rol.

Domenica 15 e lunedì 16 marzo saranno le giornate dedicate alla ventiquattresima edizione delle Rassegna florovivaistica e Fiera di San Giuseppe, che animerà le vie e le piazze del paese, insieme al mercatino dei prodotti artigianali a cura della Pro Loco e agli stand commerciali. A partire dalle 9 in piazza Tonello l’associazione Dice&Swords intratterrà ragazzi e adulti con giochi da tavolo. In piazza XVII Febbraio la Pro Loco e l’associazione “Friggi friggi” prepareranno le golose frittelle di mele. La Pro Loco organizzerà anche un raduno di appassionati della Vespa Piaggio, che avrà come punto-base per le iscrizioni il salone polivalente di via Roma 4. Alle 11 partirà il giro panoramico del paese, pensato per i vespisti e comprensivo di una sosta per l’aperitivo. Il pranzo con polenta e spezzatino o polenta concia per tutti i visitatori è in programma alle 12,30 e sarà prenotabile sino a giovedì 12 marzo al numero telefonico 375-7826372.

Domenica 15 e lunedì 16 marzo, nel salone polivalente, l’Unitre di San Secondo proporrà la sua mostra “Manualmente”, con il risultato dei corsi di ceramica, decoupage, cucito creativo, maglia patchwork e ricamo. Nella sala consiliare del Municipio alle 15,30 Laura Lucchini presenterà il suo libro “Chi ha vinto il Premio Nobel?”, dialogando con la giornalista e animatrice culturale Alessandra Maritano. Alle 20,45 al circolo Airali Diego Cossotto, atleta non vedente, racconterà il suo “Marrakech Express - Cicloviaggio solidale” dalla Val Pellice al Marocco, compiuto nella primavera del 2025 per portare aiuti alla popolazione alle prese con le conseguenze del terremoto. Mercoledì 18 marzo alle 20,45 l’associazione fondiaria “L’Untin” di Prarostino proporrà un dibattito sul tema “Paesaggio agricolo e abbandono: come siamo messi? Strategie di intervento per contrastare l’abbandono”, con interventi di docenti universitari , rappresentanti dell’IPLA e di Slow Food e del presidente dell’associazione fondiaria, l’architetto, ex sindaco di Usseaux ed ex consigliere regionale Elio Rostagno. Venerdì 20 marzo gli allievi della scuola Gustavo Adolfo Rol parteciperanno ad un’escursione con lezione dedicata al bosco che circonda il castello di Miradolo, insieme al guardiaparco Patrick Stocco e alla guida escursionistica ambientale Massimiliano Pons, che lavorano per l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie. Da sabato 21 marzo a domenica 21 giugno al castello di Miradolo sarà visitabile la mostra “C’è oggi una fiaba”. I dettagli per la visita sono consultabili nel sito Internet www.fondazionecosso.it.

Sabato 21 marzo alle 16 nella sala consiliare del Municipio di San Secondo, sarà presentato il libro “Le cronache del silenzio, 1401-1965. Sei secoli di racconti gialli e misteriosi”, opera collettiva di 17 autori, alcuni dei quali saranno presenti all’incontro. Sempre nella sala consiliare, alle 20,45 si terrà l’incontro sul tema “Il ritorno del Ciat Pitois: la più grande astuzia del gatto selvatico è stata far credere all’uomo che lui non esiste”, con la proiezione delle prime immagini di gatti selvatici (Felix silvestris silvestris il nome scientifico della specie) in libertà girate in Piemonte da Paolo Rossi, fotografo, documentarista e guida escursionistica ambientale.